باحث: مشروع دولة الخلافة الذي تتبناه الجماعة يقوم على دماء المسلمين (فيديو)

قال عمرو فاروق الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن تبني خطاب العنف والكراهية والطرف الإرهاب والتحريض على القتل ليس بجديد على جماعة الإخوان المسلمين على مدار تاريخها.





وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن الإخوان لا تعترف بفكرة الدولة الوطنية، ولا تعترف بفكرة الحدود، ولكنها طول الوقت ترى دولة الخلافة ومشروع الخلافة، الذي يقوم على دماء المسلمين.



