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باحث: مشروع دولة الخلافة الذي تتبناه الجماعة يقوم على دماء المسلمين (فيديو)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:28 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال عمرو فاروق الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن تبني خطاب العنف والكراهية والطرف الإرهاب والتحريض على القتل ليس بجديد على جماعة الإخوان المسلمين على مدار تاريخها.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن الإخوان لا تعترف بفكرة الدولة الوطنية، ولا تعترف بفكرة الحدود، ولكنها طول الوقت ترى دولة الخلافة ومشروع الخلافة، الذي يقوم على دماء المسلمين.

وأشار إلى أن الإخوان تحاول أن تعيد الدولة العثمانية الجديدة، أو دولة الخلافة، موضحًا أن هناك نقطة التقاء بين مشروع الرئيس التركي أردوغان وبين جماعة الإخوان، محذرًا من تنفيذ عمليات من قبل جماعة الإخوان داخل الدولة المصرية في هذه الفترة، خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد المجيدة.
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الكلمات المفتاحية

دولة الخلافة الإخوان أخبار مصر

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