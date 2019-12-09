يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019 ، في السعودية والبورصات العالمية والعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.

جاءت اسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019 في السعودية

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،135.23 ريال ، والذهب "عيار21"، 157.77 ريال ، وسعر "عيار 24" 180.30 ريال .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 90.15 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019 في السعودية

اسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019 في السعودية بالريال السعودي والدولار

دولار أمريكي سعر الذهب بـ بالريال السعودي عيار الذهب 47.23$ 74.175 اسعار الذهب عيار 24 43.29$ 10 .161 سعر الذهب عيار 22 41.33$ 153.57 اسعار الذهب عيار 21 35.42$ 131.81 اسعار الذهب عيار 18 27.55$ 102.52 سعر الذهب عيار 14 23.61$ 87.87 سعر الذهب عيار 12 1.469$ 5.508 اسعار أوقية الذهب 329.61$ 1.240 اسعار جنيه الذهب 47.228$ 177.110 اسعار كيلو الذهب





اسعار الذهب اليوم الاثنين 9-12-2019 في السعودية

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق السعودي

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية