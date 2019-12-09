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بـ"جاكت" أسود.. ريهام أيمن يغازل جمهورها (صور)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:19 م
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بوابة الفجر
حسام يونس
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نشرت الفنانة ريهام أمين، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام".

وظهرت "ريهام" في الصورة التي قامت بنشرها، وهي ترتدي "تي شيرت" باللون الأبيض، و"جاكت" باللون الأسود، وبنطال باللون الأسود، وحذاء باللون الأسود، و"كاب " وشنطة باللون الأسود، وعقد على الرقبة، واستخدمت "ميك أب" هادئ يتناسب مع الإطلالة الجديدة.

ونالت الصورة إعجاب الجمهور، حيث علق أحد المتابعين علي الصورة قائلاً: "قمر"، وعلق آخر قائلاً: "جامدة يا ريهام"، وعلق آخر "i love you so much، The most beautiful artist" وتعني "أحبك كثيراً ، أجمل فنان"، وآخر "أجمل فنانة في الدنيا".

جديد بالذكر أن "ريهام" شاركت مؤخراً في مسلسل "العراف"، من بطولة عادل إمام، وحسين فهمي، وشرين، وطلعت زكريا، وأحمد فلوكس، وحسن كامل، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد الشقنقيري، وزكي فطين عبد الوهاب، و تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام، وإنتاج شركة سينرجي.

بالإضافة إلي العديد من الأعمال الفنية منها، "قلب أسد"، "حكايات بنات"، "خرم إبره"، "الريان"، "المواطن إكس"، "أبواب الخوف"، "أغلي من حياتي"، "صرخة نملة"، "حبيب الروح".
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الكلمات المفتاحية

شركة سينرجي

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