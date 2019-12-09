"التعليم" تكشف حقيقة نجاح كل طلاب الأول والثاني الثانوي وترخيص الدروس الخصوصية

نفى الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، وجود أي قرار بنجاح كل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوى بغض النظر عن أدائهم في الامتحانات، مؤكدا أن درجة الطالب في أي مادة هي مجموع درجة الفصلين الدراسيين ويعتبر الطالب ناجح في حالة حصوله على ٥٠٪‏ فاكثر لمجموع الفصلين الدراسيين، مشيرا إلى أن الوزارة لم تقوم بترخيص أي مركز للدروس الخصوصية.





وأشار "حجازي"، في تصريح خاص إلى أن النظام الجديد الذي تم تطبيقه في مرحلة رياض الأطفال والصف بين الأول والثاني الابتدائي لا يعتمد على كمية المعلومات، لافتا إلى أن المناهج الجديدة أقل في حجمها لأنها تعتمد بشكل اساسي على تدريب الطالب على كيفية حصوله على المعلومة ومعالجة المعلومة وليس حجم المعلومات.





وأوضح أن هناك تكامل تام بين كل منهج والآخر مما أدى إلى تقليل حجم المناهج وعدم تكرار التفاصيل، مؤكدًا أن الوزارة ألغت مبدأ النجاح والرسوب فى الثلاث أعوام الأولى للطالب حتى يدرك أن الهدف من التعليم هو عملية التعلم والمتعة فقط وليس الدرجات، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى اكتساب الطالب في هذه الصفوف عدد من مخرجات التعلم.





ولفت إلى أن النظام الجديد يعتمد بشكل اساسي على الانشطه الذي يتم عملها بين الطلاب وبعضهم بهدف استخراج المعلوماتً مشيرا إلى أن المحتوى يهدف الى خلق شخصية أصيلة في الطالب وإنتاج جيل معتاد على العمل الجماعي ويؤثر المصلحة العامة عن الخاصة.





وأوضح حجازي أن مصلحة الطالب هي اهم معيار في منظومة التعليم الجديدة، لافتا إلى أن هناك اتجاه داخل الوزاره لايجاد التعاون بين المدرسه والأسرة لإنتاج شخصية الطالب التي تمتاز بالقيم والمهارات وليس فقط الاهتمام بالدرجات والدروس الخصوصية.





وأشار رئيس قطاع التعليم العام إلى أن الوزاره بصدد تطوير جديد في لائحة الانضباط المدرسي والتي تضم العلاقة بين المعلم والطالب وولي الامر، مؤكدًا ـن كل الخطط التي تتبناها الوزاره حاليا هي خطط الدولة في المقام الاول والتي ترتبط بالسياسه العامه للدوله وليس بافراد.