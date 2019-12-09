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مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج بدوري الأبطال

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:23 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة مضيفه كلوب بروج البلجيكي مساء الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة كلوب بروج بدوري الأبطال

ويحل ريال مدريد ضيفًا مساء بعد غد الأربعاء في إطار مباريات الجولة السادسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت قائمة فريق ريال مدريد تواجد الويلزي جاريث بيل، بعدما غاب عن المباراة السابقة أمام إسبانيول في الدوي الإسباني "الليجا" بسبب الإصابة.
وضمن ريال مدريد التأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا كثاني المجموعة خلفًا لباريس سان جيرمان.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-

حراسة المرمى : كورتوا - أريولا - ألتيوب

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - فاران - ناتشو - أودريوزولا - ميندي

خط الوسط : مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو

خط الهجوم : كريم بنزيمة - جاريث بيل - يوفيتش - براهيم - فينيسيوس جونيور - رودريجو.
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