تكريم عصام كاريكا بمهرجان ايجي فاشون الخميس المقبل









وكشف "العزبي" عن اسماء المصممين المشاركين في الفاشون مصمم الازياء المصري عمرو البنا ، مصممة الازياء السعودية سناء أبو حجر، ومصمم الأزياء المصرى محمد شهبندر ، مصممة الأزياء السعودية إيمان حاسن ، مصمم الأزياء المصرى محمد كمال، وخبيرة التجميل التركية نسرين ياوز، خبيرة التجميل السعودية ألمها، خبيرة التجميل السعودية نادية محي الدين، هير ستايل اليمنيه فاتن علي، خبيرة التجميل الفلسطينية حنين ابو ليلي خبيرة التجميل السعودية نهله الجمال.





وصرح "العزبي" سوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام الذين قدموا أعمال ذو قيمة و هادفه للمجتمع في جميع المجالات ومنهم الملحن محمد رحيم ومدربة الاسود انوسه كونه، و الفنان نضال الشافعي.





وأوضح أن هذه الدورة سوف تكرم بعض اسماء من نجوم الفن الراحلين اسم الفنان فاروق الفيشاوي الفنان طلعت زكريا ، الفنان هيثم أحمد زكي، الفنان عزت ابو عوف الفنان، شعبان عبدالرحيم. يذكر أن الدورة الخامسة سوف تقام يوم ١٢ و ١٣ الشهر الجارى بأحد فنادق القاهرة.

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان ايجي فاشون برئاسة الأستاذ احمد العزبي، عن تكريم الفنان عصام كاريكا، وذلك ضمن تكريمات المهرجان يوم الخميس المقبل.