إدارة التعليم بالقنفذة تبدأ تحقيقًا عاجلًا في اعتداء طالب على معلم





صرحت إدارة تعليم بمنطقة القنفذة، مساء اليوم الإثنين، بأنها شكلت لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية على معلمه أثناء الإشراف اليومي؛ حيث ستتولى التحقيق في القضية.





وقالت إدارة التليم بالمنطقة، في بيان، إن مدير التعليم اطمأن في اتصال هاتفي على المعلم، وأكد له حرصه على أن كل الإجراءات ستتخذ لحفظ حقه وعدم تكرار مثل هذه الواقعة.





كما أكدت إدارة القنفذة، على أن المعلم تنازل عن الطالب بعد الحادثة مباشرة بوجود ولي أمره.



