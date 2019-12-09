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إدارة التعليم بالقنفذة تبدأ تحقيقًا عاجلًا في اعتداء طالب على معلم
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:53 م
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الفجر السعودي
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صرحت إدارة تعليم بمنطقة القنفذة، مساء اليوم الإثنين، بأنها شكلت لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء أحد طلاب المرحلة الثانوية على معلمه أثناء الإشراف اليومي؛ حيث ستتولى التحقيق في القضية.
وقالت إدارة التليم بالمنطقة، في بيان، إن مدير التعليم اطمأن في اتصال هاتفي على المعلم، وأكد له حرصه على أن كل الإجراءات ستتخذ لحفظ حقه وعدم تكرار مثل هذه الواقعة.
كما أكدت إدارة القنفذة، على أن المعلم تنازل عن الطالب بعد الحادثة مباشرة بوجود ولي أمره.
وزارة التعليم السعودية
هي وزارة سعودية مسؤولة عن التعليم العام والتعليم العالي، تأسست عام 1373هـ تحت مسمى وزارة المعارف، ثم وزارة التربية والتعليم في عام 1423هـ، ثم دمجت وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم لتصبح وزارة التعليم وذلك في عام 1436هـ، ويتولى وزارتها حمد بن محمد آل الشيخ.
وكانت وزارة التعليم العالي قبل دمجها هي المسؤولة عن سياسة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية حتى تاريخ 29 يناير 2015، وكانت هي الجهة المشرفة على الجامعات السعودية، تأسست الوزارة سنة 1395هـ رغم وجودها من قبل كمؤسسة حكومية تهتم بالتعليم العالي، وكان آخر وزير لها قبل دمجها الدكتور خالد عبدالله السبتي.
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