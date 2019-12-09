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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 9/12/2019

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 9/12/2019.


تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة  انه نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسى "قطر 1000مم" القادم من محطة العبور بطريق بلبيس .


أعلنت  شركة إنفورما ماركتس للمعارض مصر، عن تأجيل موعد الدورة السادسة والعشرون لمعرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" الذي كان من المُقرر إقامته في الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر 2019 بمركز مصر للمعارض الدولية "EIEC"، ليكون بالفترة من 17 إلى 20 يونيو 2020.


قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن تصل واردات مصر إلى نحو 150 مليار دولار، عام 2030 وأن تصل صادرات مصر للعالم إلى 200 مليار دولار، موضحا أن مبادرة قطاع الصناعة بضخ 100 مليار جنيه سوف تدفع الصادرات المصرية وتعزز مدخلات الخزانة العامة للدولة وترفع من معدلات التوظيف.


أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين ، على تراجع جماعي لكافر المؤشرات ، بضغط مبيعات  المستثمرين الأجانب والعرب.


استقبل طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية برنارد لونى الذى سيتسلم مهام منصبه فى أول العام القادم رئيساً تنفيذياً لشركة بريتش بتروليم البريطانية (بى بى) خلفاً لبوب دادلى الرئيس الحالى، و ويليام لين الرئيس التنفيذى للعمليات والبحث والاستكشاف بالمناطق عالميا.


حدد باحثو كاسبرسكي نوعًا جديدًا من هجمات الفدية التي غدت تزداد نموًا واتساعًا. وأشار الباحثون إلى أن هجمات طلب الفدية باتت تستهدف أجهزة التخزين المتصلة بالشبكات مشكّلة مخاطر جديدة لنُسخ البيانات الاحتياطية المخزنة .


وقعت مصر والمانيا، اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2019، منحة مشروع ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي، بقيمة 36 مليون جنيه، ووقع المنحة كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور سيريل چان نون، سفير المانيا لدى القاهرة، بحضور الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والأسماك والدواجن.


التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أندرو بليت، نائب مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، خلال زيارته الاولي لمصر، للتعرف على الاولويات المصرية خلال الفترة المقبلة، بحضور شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، و شريهان بخيت، معاونة الوزيرة.


عقد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسئولي الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، لمتابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، حيث  تناول الاجتماع مناقشة، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، ومتابعة مشروع  تطوير "سوق المواردي" بالسيدة زينب، وعدداً من المشروعات الأخرى.



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الكلمات المفتاحية

الفدية الخبيثة البنك المركزى المصري أوتوماك فورميل أخبار مصر

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