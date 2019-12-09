"صبا مبارك "بإطلالة شتوية عبر "إنستجرام"

بنشر مجموعة من الصور على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"



وظهرت وهي ترتدي جاكيت أبيض شتوي، وتوب أبيض، وبنطلون جينز أزرق، وحذاء أسود، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ومكياج بسيط يظهر ملامحها الرقيقة الناعمة.





وكانت إطلالتها في الصورة الأولى عابسة وتنظر في عمق، وبينما في الصورة الثانية والثالثة مبتسمة ابتسامة رقيقة مع نظرة عميقه تبرز عمق شخصيتها.



قامت بالتعليق على الصور قائلة " هناك شيء من العبوس لكن هناك نقاء في القلب، وأضافت بحب الشتا وبحب البس فاتح في الشتا، وبحب امشي بالشارع وأروح مشاوير بالبرد"



انهالت على الصور الإعجاب والتعليقات كالتالي " ماشالله عليكي شو طالعة حلوة، أنا بحبك وبحب الشتا دخيل هالجمال،"



يذكر أن الفنانة صبا مبارك شاركت فى مسلسل "العبور" وقصه المسلسل تحكي عن معاناة اللاجئين وحياتهم اليومية، من خلال روايات لعدد من اللاجئين مع المتطوعين والعاملين في مخيم مختلف الجنسيات، والجانب الإنساني في مثل هذه المخيمات، وشارك عدد من نجوم الفن منهم، سامر إسماعيل، صبا مبارك ،رنا جمول،خالد الطريفي، إخراج محمد حشكي ،تأليف ثريا حمدة.

شاركت الفنانة صبا مبارك،