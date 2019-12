شركة "S productions" تحصل على حقوق النسخة العربية لمسلسل "الآنسة فرح"

حصلت شركة S- productions لصاحبتها سالي والي، حقوق إنتاج المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير "jana the virgin".



حيث نشرت شركة S products عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، حصولها على حقوق إنتاج مسلسل "jane the virgin"، وبدأت بالفعل فى إنتاج النسخة العربية منه بعنوان "الآنسة فرح".





يذكر أن مسلسل الأنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة.



"الآنسة فرح" بطولة كلا من " رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى"، و إخراج أحمد الجندى و وائل فرج.



ويشار أن مسلسل Jane the" Virgin" ترشح لجائزة جولدن جلوب كـأفضل مسلسل أميركي، كما حصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب كـأفضل ممثلة، وأيضاً حصل المسلسل على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأميركية، بالإضافة إلى أكثر من ١٠ جوائز و ٦٥ ترشيح.