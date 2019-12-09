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زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق: التظاهرات بالعراق غدا ستكون "تخريبية"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:35 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قال زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، إن التظاهرات التي سيشهدها العراق غدا ستكون تخريبية، وستؤدي إلى سقوط أكبر عدد من القتلى.


ويواصل آلاف المتظاهرين العراقيين، التجمع في ساحات الاحتجاج، رغم مقتل 24 شخصاً في بغداد على أيدي مسلحين، ما يثير مخاوف من تصاعد العنف في البلاد.



وتستمر الاحتجاجات الشعبية وسط أجواء هادئة مع انتشار كثيف للقوات الأمنية، وخروج مسيرات طلابية في بغداد وبعض المحافظات احتجاجاً على مجزرة السنك والخلاني.


ومنذ الساعات الأولى من صباح الأحد، توافد المتظاهرون إلى ساحات التظاهر في كل من العاصمة بغداد، وميادين الاحتجاج في محافظات جنوبية عديدة، حيث رددوا شعارات رفضاً لصمت الحكومة حيال مجزرة السنك والخلاني.



وأعلنت غالبية مدارس بغداد إضرابها عن الدراسة والعمل،  ويأتي ذلك بالتزامن مع خروج مسيرات طلابية في بغداد وبعض المحافظات.



وفي الديوانية، مازال توافد المتظاهرين لساحة الساعة مستمراً، مع تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة، بقرار من المحافظ، حداداً على أرواح ضحايا السنك والخلاني.
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