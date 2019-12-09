زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق: التظاهرات بالعراق غدا ستكون "تخريبية"

ومنذ الساعات الأولى من صباح الأحد، توافد المتظاهرون إلى ساحات التظاهر في كل من العاصمة بغداد، وميادين الاحتجاج في محافظات جنوبية عديدة، حيث رددوا شعارات رفضاً لصمت الحكومة حيال مجزرة السنك والخلاني.







وأعلنت غالبية مدارس بغداد إضرابها عن الدراسة والعمل، ويأتي ذلك بالتزامن مع خروج مسيرات طلابية في بغداد وبعض المحافظات.