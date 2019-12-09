كشف محمد الحبشي وكيل أعمال الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك حقيقة تولي ميتشو تدريب فريق الهلال السوداني في الفترة القادمة.

وكيل ميتشو يفجر مفاجأة جديدة بعد رحيله عن الزمالك





وأعلن نادي الهلال السوداني إقالة الصربي أدم محمد من تدريب الفريق عقب الخسارة من الأهلي بهدفين لهدف في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

وأكد محمد الحبشي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مفاوضات الهلال السوداني مع ميتشو لخلافة أدم محمد "مجرد كلام" ولم تصل إلى المفاوضات الرسمية حتى الأن.

وتابع:" الهلال لم يقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع ميتشو حتى الأن والأمر مجرد مفاوضات شفهية".

وأشار محمد الحبشي وكيل مدرب الزمالك السابق إلى أن ميتشو يمتلك عدة عروض في الفترة الحالية ليس من بينها أندية مصرية.

وتابع الحبشي :" ميتشو لديه عرضين من أندية في شمال إفريقيا وعروض أخرى من منتخبات، يعكف على دراستها في الوقت الحالي لتحديد وجهته القادمة".

وعن إلغاء مؤتمر ميتشو الذي كان مقرراً له في أحد فنادق القاهرة ، قال محمد الحبشي :" لم يكن هناك مؤتمر صحفي لمدرب الزمالك أصلاً حتى يتم إلغاؤه".