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انتحار طالب شنقا لمروره بأزمة نفسية بالشرقية
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:40 م
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تخلص طالب ثانوي بمدينة كفر صقر بالشرقية، من حياته شنقا، داخل غرفة نومه، وتم إخطار النيابة العامة، برئاسة محمد مطر مدير النياية.
كان اللواء عاطف مهران، مدير امن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا بوصول "حمزة م ا"١٦ سنة مقيم كفر صقر،للمستشفي العام،جثة هامدة، وتبين من التحريات الأولية قيام الطالب بالانتحار شنقا داخل غرفة نومه، لمروره بحالة نفسية سيئة،لوجود مشاكل في دراسته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.
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