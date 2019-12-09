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الأنبا باخوم يبحث التعاون مع وفدا ألمانيا من هيئة مسيو (صور)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:38 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل صباح اليوم التاسع من ديسمبر الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية، وفدًا ألمانيا من هيئة مسيو بمدينه ميونخ، حيث تمت دراسة سبل التعاون بين الايبارشية البطريركية والهيئة على الجانب التنموي وأيضا الجانب الرعوي.

شارك باللقاء الأب كيرلس نظيم مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية وبعض المسؤولين بالمكتب الإيبارشي.

كانت الكنيسة الكاثوليكية قد أعلنت عن ترأس مساء اليوم الأحد الموافق ٨ ديسمبر، صاحب الغبطة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك وسائر الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بعيد العذراء مريم التي حبل بها بلا دنس وذلك في كنيسة العذراء مريم بغيط العنب بالإسكندرية.

احتفل صاحب الغبطة أيضًا مع شعب الكنيسة بعيد تأسيس الكنيسة الخامس والثمانين.

شارك في الاحتفال الأب ميشيل شفيق راعي الكنيسة، والقمص أنطونيوس غطاس وكيل عام البطريركية، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة.
الأنبا باخوم يبحث التعاون مع وفدا ألمانيا من هيئة مسيو (صور)
الأنبا باخوم يبحث التعاون مع وفدا ألمانيا من هيئة مسيو (صور)
الأنبا باخوم يبحث التعاون مع وفدا ألمانيا من هيئة مسيو (صور)
الأنبا باخوم يبحث التعاون مع وفدا ألمانيا من هيئة مسيو (صور)
الأنبا باخوم يبحث التعاون مع وفدا ألمانيا من هيئة مسيو (صور)
الأنبا باخوم يبحث التعاون مع وفدا ألمانيا من هيئة مسيو (صور)
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الكلمات المفتاحية

كنيسة العذراء بغيط العنب الأنبا باخوم أقباط وكنائس أخبار مصر

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