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تعرف على موعد حفل حماقي القادم في موسم الرياض

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:35 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر المستشار تركي آل شيخ بوستر لحفل حماقي القادم خلال موسم الرياض.

 وعلق "آل شيخ"،  The Chainsmokers واضاف لينك الحجز للحفل بموسم الرياض لمن يرغب بالحضور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "الشيخ" قائلا: "محمد حماقي و The Chainsmokers في #موسم_الرياض
المسرح بيولع بحضوركم، احجز.



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: بالتوفيق لنجمنا المصري وتنظيم موفق، منورين موسم الرياض.



وعلق اخر عليه قائلا: بالتوفيق والنجاح الدائم والف سلامه عليك معالي المستشار تركي الشيخ، ربنا يشفيك ويعافيك وترجع بالف صحه وسلامة.



وعلى صعيد اخر يحيي الفنان محمد حماقي و The Chainsmokers يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، حفلا غنائيا بقاعة محمد عبده، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي ال شيخ.
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