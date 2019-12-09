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مقتل خمسة أشخاص في ثوران بركان بنيوزيلندا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:29 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت شرطة نيوزيلندا، مقتل خمسة أشخاص في ثوران بركان، وإصابة نحو 20 وفقد عدد غير معروف. 

وثار البركان الذي يوجد في جزيرة وايت أيلاند قبالة جزيرة نورث أيلاند يوم الاثنين بالتوقيت المحلي في حوالي الساعة 02.11 مساء (01.11 بتوقيت جرينتش) مرسلا عمودا من الرماد البركاني بارتفاع آلاف الأقدام في الهواء. 

ويخشى من أن 50 شخصا من نيوزيلندا ودول أخرى كانوا على مقربة من البركان وقت ثورانه وشوهد عدد منهم قرب حافة فوهة البركان قبل ثورانه بدقائق. 

وقالت الشرطة في بيان بعد أن نفذت طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى عدة طلعات استطلاعية فوق الجزيرة بعد ثوران البركان بعد ظهر يوم الاثنين: "لم يتم رصد أي أثر للحياة في أي مكان". لكن لم يعرف عدد المفقودين. 

وتبعد جزيرة وايت أيلاند نحو 50 كيلومترا عن الساحل الشرقي لنورث أيلاند وأمكن رؤية أعمدة ضخمة من الرماد من على البر الرئيسي. 

وقال علماء براكين إن عمود الرماد ارتفع مسافة 12 ألف قدم (3658 مترا) في الهواء. 


وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في مؤتمر صحفي بعد وصولها إلى واكاتان: "أعلم أن هناك قدرا كبيرا من المخاوف والقلق على من كان أقاربهم على الجزيرة أو في المنطقة المحيطة بها في ذلك الوقت. يمكنني التأكيد لهم على أن الشرطة تفعل كل ما بوسعها".
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الكلمات المفتاحية

نيوزيلندا مقتل بركاني 5 أشخاص

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