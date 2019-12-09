الرد على تركيا والموافقة على 9 قوانين.. ماذا حدث في البرلمان اليوم؟ (تقرير)

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على 9 قوانين في مجال الطاقة نهائيًا، وكذلك شن رئيس البرلمان هجومًا حادًا على الوزراء وذلك حين أكد أن الحكومة في مأمن ونواب المجلس في مرمى النيران مع الشعب.





وترصد "الفجر" أبرز ما جاء بالجلسة العامة اليوم على النحو التالي:





الموافقة على 9 قوانين في مجال الطاقة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على 9 مشروعات قوانين في مجال الطاقة نهائيًا.





وتضم قائمة القوانين، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أبستريم) ليمتد (EXXON MOBIL EGYPT (UPSTREAM) LIMITED للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (أوف شور) ليمتد (EXXON MOBIL EGYPT (OFF SHORE) LIMITED) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط.





بالإضافة إلى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة ديا نيل جي إم بي إتش (DEA NILE G.m.b.h.) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد (BG DELTA LIMITED) وشركة بي إي سي إل (إيجبت) كوربوريشن ليمتد (PICL EGYPT CORPORATION LTD) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال سيدي جابر البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي دلتا ليمتد (BG DELTA LIMITED) وشركة بي إي سي إل (إيجبت) كوربوريشن ليمتد (PICL EGYPT CORPORATION LTD) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفنار البحرية بالبحر المتوسط.





وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي جي إنترناشيونال ليمتد (PG INTERNATIONAL LIMITED) وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد (BP EXPLORATION DELTA LIMITED) لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 167 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شل إيجيبت إن في (SHELL EGYPT N.V) وشركة شل أوستريا جي إم بي إتش (SHELL AUSTRIA G.M.B.H) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية بدر-2 وبدر-17 بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كنايس كوربوريشن إل دي سي (APACHE WEST KANAYIS CORPORATION LDC) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2014.





بالإضافة إلى مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي غرب كلابشة كوربوريشن إل دي سي (APACHE WEST KALABSHA CORPORATION LDC) لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 19 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2014.





تعليق رئيس البرلمان على اتفاق أردوغان مع السراج

كما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام كل ما يهدد مصالحنا أو أمام أي محاولات للعبث بحدودنا، ولن نقبل أي عبث من أي دولة أجنبية على حدودنا الغربية مع دولة ليبيا.





وجاء ذلك تعقيبًا على كلمة النائب مصطفى بكري، الذي استنكر الاتفاقية التي أبرمها فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





وأضاف "عبدالعال"، أننا نقف مع البرلمان الليبي بقيادة الأخ عقيلة صالح، ونقف مساندين له ومساندين لجيش ليبيا الذي يحارب الإرهاب.





طرح الحكومة لسندات دولارية إجراء صحيح ودستورى

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قيام الحكومة بطرح سندات دولارية إجراء دستورى سليم.





وأضاف عبدالعال، أنه إذا كان هناك أدنى مخالفة دستورية فى الإجراء كنت أول من يتصدى له، مُشيرًا إلى أن المادة 7 من قانون الموازنة منحت وزير المالية، حق إصدار إذون وسندات وصكوك على الخزانة قابلة للتداول فى البورصة المصرية والبورصة العالمية، وتستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.





"حساسين": الناس بتعرض عليا اشتري الآثار

كما قال النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إن الآثار يتم بيعها بشكل علني فى الشوارع.





وأضاف حساسين: "أنا ساعات وأنا ماشى بعربيتى بيكونوا ماسكين تماثيل صغيرة وبيعرضوا عليا اشتريها".





ورد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هاتلي أسمائهم وأنا هتصرف معاهم طالما الحكومة مبتتصرفش".





"عبدالعال": نرفض إهانة أي مواطن

كما أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يرفض أي إهانة لأي مواطن مصرى.





وأضاف "عبد العال"، أننا مُمثلين الشعب ونرفض أي إهانة لأي مواطن، وأي مواطن يحصل على دعم فهذا حقه ويجب أن يصل إليه بجودة فى أداء الخدمة وبكرامة، والدعم حق من حقوق الشعب.





نسبة الانتحار في مصر قليلة جدًا

ووجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسالة للشباب قائلا: "أدعوكم للتسلح بالأمل وأكد أن المستقبل سيكون أفضل".





كما دعا رئيس البرلمان، النواب البرلمان إلى التواصل الدائم مع الشباب وبث رسائل الطمأنينة والأمل، مؤكدًأ أن نسبة الانتحار فى مصر قليلة جدًا مقارنة بدول عديدة مُتقدمة وأكثر رفاهية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها.





"الوزراء في مأمن.. والمجلس في مرمى النيران مع الشعب"

كما شن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجومًا حادًا على وزراء الحكومة خلال الجلسة العامة قائلا: "الحكومة في مأمن.. والمجلس في مرمى النيران مع الشعب وهذه النظرة يجب أن تنتهي".





وقال عبدالعال، إن هناك العديد من المشكلات التي تُصدرها الحكومة للبرلمان والمجتمع، وتابع: "هي مش كيمياء لكن يبدو لي أن المخ متوقف عن التفكير".





باقي 25 جلسة على هذا المجلس

واستنكر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، كلمة النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب حين أكد بأن اللجنة العامة منوطة بعمل جدول أعمال الجلسات، قائلا: "هيئة المكتب هي المنوطة بعمل جدول الأعمال، أنا دارس قانون مش ميكانيكا، أما أن تضع اللجنة العامة جدول أعمال الجلسة، معناه أن الإدارة جماعية، والإدارة الجماعية تعني فوضى، يبقى رجعنا للحزب الشيوعي السوفيتي من تاني، وهو غير مقبول".



