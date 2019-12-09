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قائد شرطة محافظة كربلاء يعلن رفع حالة الإنذار لأعلى درجة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:18 م
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قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء أحمد زويني
قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء أحمد زويني
الفجر
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أعلن قائد شرطة محافظة كربلاء، اللواء أحمد زويني، مساء الاثنين، رفع حالة الإنذار لأعلى درجة في جميع الوحدات العسكرية، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وأغلقت جميع مداخل مدينة كربلاء العراقية، ومنع الدخول إليها باستثناء سكانها.

أتت تلك الخطوات بعد تكرار الاعتداءات على الناشطين في المدينة، وكان آخرها اغتيال الناشط، فاهم الطائي، أمام منزله بعد عودته من التظاهر.

وعصراً بدأ متظاهرون من المحافظات الجنوبية بالتوافد على ساحة التحرير في بغداد.

وكانت التحرير شهدت في وقت سابق الإثنين هدوءاً حذراً، كما عم الترقب الجسور الثلاثة التي يتواجد عليها المتظاهرون منذ أسابيع عدة، ألا وهي جسر الجمهورية والسنك والأحرار.

إلا أنه رغم هذا الهدوء، فهناك تخوفاً من موجة الاغتيالات والتصفيات وحالات الخطف التي طالت ولا تزال ناشطين في ساحة التحرير، خاصة لاسيما أن الحكومة عاجزة عن معرفة الجهات المتورطة ومن يقف خلفها، بحسب ما أكد بعض الناشطين.

يذكر أن بغداد شهدت مساء الجمعة هجوماً دامياً أودى بحياة 24 شخصاً، بعد أن هاجم مسلحون المحتجين، مطلقين الرصاص الحي.

وشن المسلحون المجهولون هجومهم، وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتلونه منذ أسابيع قرب جسر السنك. وأشار شهود إلى أن المسلحين دخلوا المبنى وأطلقوا النار منه باتجاه جسر السنك، حيث تتمركز القوات الأمنية.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر تظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية والمحافظات الجنوبية، مطالبة برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المحتجون بالفساد ونهب ثروات البلاد، والتبعية لإيران.




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الكلمات المفتاحية

كربلاء قائد شرطة رفع حالة الإنذار جسر السنك العراق السنك

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