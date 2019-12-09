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الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:23 م
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وزير الدفاع
وزير الدفاع
كريم وزيري
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التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد بريدراج بوسكوفيتش وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وعقب مراسم الاستقبال عقد الوزيران لقاءً موسعًا تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأعرب الفريق أول محمد زكى عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

من جانبه أكد وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون العسكري مع القوات المسلحة المصرية، مشيدًا بدور مصر المحورى فى مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
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الكلمات المفتاحية

وزير دفاع الجبل الاسود وزير الدفاع

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