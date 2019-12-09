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رانيا يوسف تروج لمسلسل الأنسة فرح على "إنستجرام"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:22 م
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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قامت الفنانة رانيا يوسف، بنشر مجموعة من الصور لها، ولبعض أبطال مسلسل "الأنسة فرح" على حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وظهرت رانيا وهي ترتدي فستان برتقالي بة ورد في الصورة الأولى، والصورة الثانية فستان سوارية لونه بنفسجي، والصورة الثالثة فستان جينز، والصورة الرابعة كانت للفنانة أسماء أبو اليزيد مع الفنان أحمد مجدي، والفنان محمد الكيلاني.

وعلقت "يوسف" على الصورة قائلة: "مسلسل الأنسة فرح"، وتفاعل الجمهور مع الصور بالأعجاب والتعليق كالتالي "

يشار إلى أن مسلسل "الأنسة فرح" بطولة الفنانة" أسماء أبو اليزيد" تقوم بدور فرح، وكانت تعمل جرسونة في أحد الفنادق، وعملت حادث غير لها مجري حياتها ، والفنانة رانيا يوسف تقوم بدور والدتها الصغيره في السن، والتي تزوجت في سن مبكر، مما جعلها قريبة في السن لإبنتها" فرح "

يذكر أن المسلسل إخراج، أحمد الجندي، وائل فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، طاقم العمل، رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، هبة عبدالعزيز،جيلان علاء، مريم الخشت، هبة عبد الغني، أحمد مجدي، محمد الكيلاني.
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الكلمات المفتاحية

الأنسة فرح

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