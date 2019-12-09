سفارة المملكة بنيوزيلندا تحذِّر المواطنين من انفجار بركاني





ناشدت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا، اليوم الإثنين، المواطنين، بأخذ الحيطة والحذر بسبب انفجار بركان في شمال البلاد.





وقالت سفارة المملكة، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "جزيرة وايت آيلاند التي تبعد 50 كم عن الشاطئ الشرقي لشمال نيوزلندا، تعرضت لانفجار بركاني كثيف، وتأمل السفارة من المواطنين أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة تعليمات السلطات المختصة".





كما أشارت السفارة، إلى أنها تأمل بعدم التردد بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ 0275922211، متمنية للجميع السلامة.





وأكدت الشرطة النيوزيلندية في وقت سابق من اليوم مقتل خمسة أشخاص، عقب ثوران بركان في جزيرة وايت آيلاند في نيوزيلندا، وهى مقصد سياحي شهير، ومازال الوضع على الجزيرة غير مستقر بما يحول دون عودة قوات الشرطة وفرق الإغاثة للقيام بجهود الإنقاذ والإغاثة.





وقال نائب مفوض قيادة العمليات الوطنية جون تيمز، إنه "ليس بوسع قوات الشرطة التأكد من عدد الموجودين في الجزيرة؛ ولكنها تعتقد أن العدد كبير، ولا تعرف الشرطة بعد ما إذا كان هناك أحياء بين الباقين بالجزيرة".





ويُشار إلى أن معظم المتضررين والمفقودين كانوا على متن سفينة سياحية تزور منطقة البركان النشط البحرية، وأكد تيمز أن السفينة كان على متنها أشخاص من نيوزيلندا وأجانب؛ ولكنه لم يستطع تأكيد جنسياتهم.



