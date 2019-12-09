Advertisements
Advertisements
Advertisements

سفارة المملكة بنيوزيلندا تحذِّر المواطنين من انفجار بركاني

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

ناشدت سفارة المملكة العربية السعودية في نيوزيلندا، اليوم الإثنين، المواطنين، بأخذ الحيطة والحذر بسبب انفجار بركان في شمال البلاد.

وقالت سفارة المملكة، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن "جزيرة وايت آيلاند التي تبعد 50 كم عن الشاطئ الشرقي لشمال نيوزلندا، تعرضت لانفجار بركاني كثيف، وتأمل السفارة من المواطنين أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة تعليمات السلطات المختصة".

كما أشارت السفارة، إلى أنها تأمل بعدم التردد بالاتصال على هاتف شؤون السعوديين للطوارئ 0275922211، متمنية للجميع السلامة.

وأكدت الشرطة النيوزيلندية في وقت سابق من اليوم مقتل خمسة أشخاص، عقب ثوران بركان في جزيرة وايت آيلاند في نيوزيلندا، وهى مقصد سياحي شهير، ومازال الوضع على الجزيرة غير مستقر بما يحول دون عودة قوات الشرطة وفرق الإغاثة للقيام بجهود الإنقاذ والإغاثة.

وقال نائب مفوض قيادة العمليات الوطنية جون تيمز، إنه "ليس بوسع قوات الشرطة التأكد من عدد الموجودين في الجزيرة؛ ولكنها تعتقد أن العدد كبير، ولا تعرف الشرطة بعد ما إذا كان هناك أحياء بين الباقين بالجزيرة".

ويُشار إلى أن معظم المتضررين والمفقودين كانوا على متن سفينة سياحية تزور منطقة البركان النشط البحرية، وأكد تيمز أن السفينة كان على متنها أشخاص من نيوزيلندا وأجانب؛ ولكنه لم يستطع تأكيد جنسياتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيوزيلندا سفارة المملكة بركاني المملكة

أخبار تهمك

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 23 ساعة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ يوم

نبأ سار للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 16 دقيقة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

انضمام كهربا للأهلي يزلزل عرش النجوم الثلاثة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. السعودية تعلن إصابة أحد مواطنيها في الهجوم على المسجدين بنيوزيلندا

التفاصيل الكاملة لمذبحة مسجديّ نيوزيلندا

شهداء عرب بين ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا

أول تعليق لوالد المصاب السعودي في الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا

السفير السعودي لدى نيوزيلندا: نتابع الحالات الصحية لمواطنينا المصابين

وفاة السعودي "رافع السبابة" في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:40 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

02:01 م

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

02:56 م

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status