الخارجية العراقية تستدعي 4 سفراء احتجاجاً على التدخل في الشؤون الداخلية

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، سفراء فرنسا وبريطانيا والمانيا وكندا، احتجاجاً على التدخل المرفوض في الشؤون الداخلية، إثر إصدارها بياناً أدان أحداث ليلة الجمعة الدامية في بغداد.

وتعرض محتجون ليلة الجمعة إلى هجوم من مسلحين مجهولين أسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 120 بجروح، بحسب ما أكدت مصادر طبية.

ويذكر أن طالب سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بالعراق، رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بضمان أمن المتظاهرين العراقيين.









ورفض سفراء الدول الثلاث، في بيان، مساء الأحد، السماح لأي فصيل مسلح بالعمل خارج سيطرة الدولة.









وشهد العراق، تنامي مشاعر الخوف من احتمالية انحدار البلاد إلى موجة من التطاعن الداخلي، ومستويات جديدة من العنف، في ظل العجز الواضح الذي تبديه القوات الحكومية في ضبط الأوضاع ووقف ممارسات الفصائل المسلحة المنفلتة.







وأدانت الولايات المتحدة، السبت، الهجوم الذي تعرض له المتظاهرون العراقيون وسط بغداد ليل الجمعة، وراح ضحيته نحو 24 شخصاً. وكان مسلحون قد أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني وجسرالسنك ببغداد الجمعة.