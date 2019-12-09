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محافظ الفيوم يناقش تنظيم الأسواق العشوائية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:15 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لتنظيم الأسواق العشوائية بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والعقيد عبدالحميد حمدي مدير ادارة المرافق، والعقيد أسامة غريب مدير إدارة المرور، والمهندس ناصر الحصري مدير عام التخطيط، والمهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان، ورؤساء مجالس المدن.

ناقش الاجتماع المشكلات التي تسببها الأسواق العشوائية للمواطنين المقيمين بالقرب منها، ودراسة المقترحات التي تم طرحها بهدف تنظيم تلك الأسواق والتيسير على المواطنين.

وأكد "الأنصاري" أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بإقامة الأسواق ومراعاة البعد الاجتماعي للبائعين باعتبار الأسواق مصدر رزق لهم، ولكن بما لا يتعارض مع راحة المواطنين المقيمين بجوار هذه الأسواق مشيرًا إلى أهمية تحديد مساحة البيع والشراء بكل سويقة والتشديد على البائعين بضرورة الالتزام بها، كحل جزئي واجب التطبيق بداية من الثلاثاء القادم لحين إيجاد أماكن بديلة لإقامة أسواق حضارية عليها.
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