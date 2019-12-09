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فوز القناة وتعادل سيراميكا والداخلية في القسم الثاني

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:10 م
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مظاليم
مظاليم
رأفت أمين وشيماء أمين
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أسفرت نتائج الجولة السابعة للمجموعة الثانية للقسم الثاني مجموعة القاهرة والقناة عن فوز فريق القناة على فريق الزرقا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي القناة القديم.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق القناة بهدف شريف أشرف في الدقيقة 27، وتمكن على شوقى لاعب القناة من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 29 واضاف إسلام نبيل الهدف الثالث في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.

ليرتفع رصيد القناة إلى 12 نقطة بالمركز الثاني، ويبقى رصيد الزرقا نقطتين بالمركز قبل الأخير.

وتعادل فريق كوكاكولا مع فريق سيراميكا بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب استاد اتحاد الشرطة بالعباسية.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق سيراميكا كليوباترا بهدف شادى حسين في الدقيقة 25 وتعادل أحمد بندق لكوكاكولا في الدقيقة 20 من الشوط الثاني.

وأهدر أحمد حسين لاعب كوكا كولا ضربة جزاء في الدقيقة 20 من الشوط الثاني.

وتعادل فريق منتخب السويس مع فريق الداخلية بدون أهداف ، وتقام يوم الاربعاء مباراتي الترسانة مع بتروجت، والنجوم مع جمهورية شبين، وتختتم الجولة يوم الخميس بمباراة المريخ مع النصر.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 17 نقطة
2- القناة 12 نقطة
3- جمهورية شبين 11 نقطة
4- منتخب السويس 11 نقطة
5- النجوم 9 نقاط
6- النصر 9 نقاط
7- الداخلية 9 نقاط
8- كوكاكولا 9 نقاط
9- بتروجت 8 نقاط
10- المريخ 4 نقاط
11- الترسانة نقطتين
12- الزرقا نقطتين
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الكلمات المفتاحية

مظاليم فوز القناة رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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