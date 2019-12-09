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المديرية العامة للمكافحة: القبض على أكثر من 5 آلاف متهمًا من 32 جنسية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:56 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الإثنين، بـ "5067" متهمًا من 32 جنسية مختلفة؛ لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية للتصدي لمحاولات تهريب وترويج المخدرات، ومتابعتها لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن رجال المكافحة تمكنوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية (محرم، صفر، ربيع الأول) من العام الحالي 1441هـ من القبض على (5067) خمسة آلاف وسبعة وستين متهمًا من (32) جنسية مختلفة؛ لتورطهم في جرائم تهريب واستقبال ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية بحوزتهم التالي:

1) خمسة ملايين وأربعمائة واثنان وستون ألفًا ومائتان وثلاثون قرص "إمفيتامين".
2) ستة أطنان، وأربعمائة وخمسون كيلوجرامًا من الحشيش المخدر.
3) 2 كيلو، وخمسة وتسعون جرامًا من الهيروين الخام.
4) أربعة وخمسون كيلو، وتسعمائة وثلاثة وثلاثون جرامًا من مادة الشبو المخدر.
5) كيلو وأربعمائة وخمسة وستون جرامًا من الكوكايين المخدر.
6) أربعمائة وثلاثة وسبعون جرامًا من الأفيون المخدر.
7) مائة واثنان وثمانون ألفاً وثلاثة وخمسون قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
8) أربعمائة وعشرون قطعة سلاح متنوع، وثمانية آلاف وستمائة وثمانية وثلاثون طلقة نارية حية.
9) مبلغ عشرة ملايين وخمسمائة وسبعة آلاف وتسعمائة ريال.

كما أكد العقيد عبد العزيز بن محمد كدسة، على أن رجال الأمن يعملون بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بالوسائل كافة، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة كافة، واستباق محاولات هذه الشبكات الإجرامية لإحباطها وتعقب المتورطين فيها.

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الكلمات المفتاحية

المملكة المكافحة المديرية العامة السعودية

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