Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. القبض على بائع حلوى تسبب في تسمم 19 شخصا في سوهاج

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:04 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على بائع حلوى تسبب في تسمم 19 شخصا في مدينة جرجا.

ومن جانبه، ذكر الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، إن 19 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي، أمس، إثر تناولهم حلوى من بائع بمدينة جرجا.

وكما أشار، إلى أن المصابين تلقوا العلاج اللازم، وصرح لهم بالخروج من المستشفى بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وكان قد تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد وصول 19 شخصا مصابين بتسمم غذائي، وانتقل إلى مكان الواقعة، الرائد مصطفي فرغل، رئيس مباحث القسم، وبسؤال المصابين أفادوا بتناولهم "هريسة وحلوى الزلابية" بمنطقة الطرابشة دائرة القسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى ضبط البائع المتسبب في الواقعة والتحفظ على المضبوطات، وسحب عينات وإرسالها إلى معمل مديرية الصحة بسوهاج لتحليلها، وباشرت النيابة التحقيقات، وصرح لجميع المصابين بالخروج.
Advertisements

أخبار تهمك

تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ يوم

انضمام كهربا للأهلي يزلزل عرش النجوم الثلاثة

منذ ساعة الا ربع

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 3 ساعات

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

نبأ سار للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:40 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

02:01 م

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

02:56 م

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status