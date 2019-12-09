عاجل.. القبض على بائع حلوى تسبب في تسمم 19 شخصا في سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على بائع حلوى تسبب في تسمم 19 شخصا في مدينة جرجا.





ومن جانبه، ذكر الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، إن 19 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي، أمس، إثر تناولهم حلوى من بائع بمدينة جرجا.





وكما أشار، إلى أن المصابين تلقوا العلاج اللازم، وصرح لهم بالخروج من المستشفى بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم.





وكان قد تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد وصول 19 شخصا مصابين بتسمم غذائي، وانتقل إلى مكان الواقعة، الرائد مصطفي فرغل، رئيس مباحث القسم، وبسؤال المصابين أفادوا بتناولهم "هريسة وحلوى الزلابية" بمنطقة الطرابشة دائرة القسم.



