Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد سامي لـ"الفجر الرياضي": التدريب في مصر بالعلاقات والمدرب الأجنبي الذي يأتي "فرز تالت"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:00 م
Advertisements
أحمد سامي
أحمد سامي
رامي بشاي
Advertisements
علق احمد سامي المدير الفني الأسبق لفريق طلائع الجيش على طريقة اختيار المدربين داخل الدوري المصري او للمنتخبات الوطنية بمختلف اعمارها.

وقال سامي خلال ندوته بـ"الفجر الرياضي" : "التدريب في مصر ليس بالكفائة ولا بالخبرة، ولكنه بالعلاقات، في جميع أنحاء العالم نرى ان اختيار المدرب يأتي بناء على أساليب وأسس واضحة مثل نوعية اللاعبين وطريقة اللعب وأشياء كثيرة آخرى، هنا في مصر عندما يرحل مدرب نسكن اي مدرب اخر بدون أي تخطيط".

وأضاف : "على اتحاد الكرة المصري تطبيق اللائحة على الأندية بخصوص تغيير المدرب مرة واحدة خلال الموسم بحد أقصى، أي يكون لكل فريق مدربان في أقصى تقدير للحد من ظاهرة تنقل المدربين بين الأندية طوال الموسم".

وتابع : "نحن مازلنا في بداية الموسم وعدد كبير من أندية الدوري الممتاز والممتاز ب قامت بتغيير مدربيها، وهذا إن دل على شيء يدل على أخطاء الإدارة في الاختيار من البداية".

وبسؤاله عن الفارق بين المدرب المصري والأجنبي قال : "جميع الناس تتعلم، المدربين المصريين مازالو يتعلموا، والمدرب الأجنبي الذي يأتي إلى مصر "فرز تالت"، لذلك أرى ان نعطي الفرصة الأكبر للمدرب المصري".

وواصل: "على اتحاد الكرة المصري مساعدة المدربين في تطويرهم، بما أنهم يمتلكون الكثير والكثير من الأموال، عليهم إرسال المدربين الشباب إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية من أجل اكتساب الخبرات التي سوف توفر مستقبلا الدولارات الكثيرة التي يصرفها الاتحاد على المدربين الأجانب".

وتابع : "الاتحاد المصري يفكر في مسابقة الدوري وتقنية الـ"var" وغيرها من الأمور الجيدة ولكن لابد من الاهتمام بالمدرب المصري خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى تصريح مورينهو الشهير بخصوص المدربين الأجانب الذين يعملون في أفريقيا وآسيا : يضحكون عليكم.. انتم تمتلكون مدربين جيدين".

وأتم حديثه بتعليقه على اتحاد الكرة المصري : "اتحاد الكرة مش بيعمل أي حاجة خالص ".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

فرز تالت رياضة التدريب الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد سامي

أخبار تهمك

انضمام كهربا للأهلي يزلزل عرش النجوم الثلاثة

منذ ساعة الا ربع

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 23 ساعة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي

منذ حوالي 3 ساعات

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ أقل من ساعتين

نبأ سار للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ يوم

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:40 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

02:01 م

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

02:56 م

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status