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منع روسيا من المشاركة في مونديال 2022

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:03 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، اليوم الإثنين، إن الفريق الوطني الروسي لكرة القدم لا يمكنه المشاركة في كأس العالم 2022؛ بسبب عقوبات المنشطات، التي تمنع البلاد من الأحداث الرياضية الكبرى لمدة أربع سنوات، وفقا لوكالة "رويترز".

وقد حظرت "وادا" في وقت سابق من اليوم الاثنين، روسيا من أفضل الأحداث الرياضية في العالم لمدة أربع سنوات، وهي فترة تشمل الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية المقبلة وكأس العالم 2022 في قطر، للعبث ببيانات المختبرات المتعلقة بالمنشطات.

وصرح متحدث باسم الفيفا لـ"رويترز"، بأنه طلب من وادا ورابطة الاتحادات الدولية للرياضات الصيفية الأولمبية (الأسوف) توضيح قرارها فيما يتعلق بفرق كرة القدم الوطنية الروسية.

ويمثل قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ضربة قوية لسمعة روسيا الرياضية المشوهة بالفعل وخيبة أمل لدى الرياضيين والرياضيات الروس، الذين لن يكونوا قادرين على الأداء في الألعاب الأولمبية تحت علمهم ونشيدهم الوطني.

تصرفت اللجنة التنفيذية لـ "وادا" في سويسرا، بعد أن خلصت إلى أن موسكو قد تلاعبت بالبيانات المختبرية من خلال زرع أدلة مزيفة وحذف الملفات المرتبطة باختبارات تعاطي المنشطات الإيجابية، التي يمكن أن تساعد في تحديد غش اختبار المخدرات.

روسيا، التي حاولت أن تظهر نفسها كقوة رياضية عالمية، متورطة في فضائح المنشطات منذ أن كشف تقرير عام 2015، بتكليف من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أدلة على تعاطي المنشطات على نطاق واسع في ألعاب القوى الروسية.

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الكلمات المفتاحية

منع روسيا من المشاركة في مونديال 2022 عقوبات المنشطات علي روسيا الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)

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