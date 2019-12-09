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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 05:01 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 9/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || فوضى في باريس بسبب استمرار الإضراب
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
تسبب استمرار إضراب العاملين بقطاع النقل العام في العاصمة الفرنسية باريس، في فوضى مرورية، اعتراضًا على إصلاح نظام التقاعد لليوم الخامس على التوالي.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || قوات روسية تدخل معقلا سابقا لداعش في الرقة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
دخل الجيش الروسي، اليوم الإثنين، معقلا سابقا لتنظيم داعش الإرهابي في شمالي سورية، للمرة الأولى، بعد انسحاب القوات الأمريكية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الجزائري يعلن استعداده لتأمين الانتخابات الرئاسية
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أعلن الجيش الجزائري، استعداده لتأمين الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل، محذرا من مغبة استهداف الانتخابات. 


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قوات روسية فوضى مرورية داعش باريس الرقة الجيش الجزائري استمرار الإضراب

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