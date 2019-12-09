أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 9/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || فوضى في باريس بسبب استمرار الإضراب

تسبب استمرار إضراب العاملين بقطاع النقل العام في العاصمة الفرنسية باريس، في فوضى مرورية، اعتراضًا على إصلاح نظام التقاعد لليوم الخامس على التوالي.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || قوات روسية تدخل معقلا سابقا لداعش في الرقة

دخل الجيش الروسي، اليوم الإثنين، معقلا سابقا لتنظيم داعش الإرهابي في شمالي سورية، للمرة الأولى، بعد انسحاب القوات الأمريكية.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || الجيش الجزائري يعلن استعداده لتأمين الانتخابات الرئاسية