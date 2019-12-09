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غدا.. "التضامن" تفتتح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بـ"6 أكتوبر"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:57 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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تفتتح غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، غدًا الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر من الشهر الجاري، مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بمدينة السادس من أكتوبر عقب تطويره، كما تطلق الوزيرة خلال الإفتتاح اللائحة التنفيذية لمراكز إستضافة النساء، وذلك في إطار حملة مناهضة العنف ضد المرأة والتي تستمر لمدة 16 يوم بداية من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.

وتعد مراكز استضافة وتوجيه المرأة إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي والتي تهدف الى تعزيز تماسك الاسرة المصرية وترسيخ النظرة الإيجابية للسيدات والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف ومساعدتهن على إعادة الاندماج في الاسرة والمجتمع.

وتقدم تلك المراكز الخدمات المتكاملة اللازمة لحماية النساء المعرضات للخطر وايوائهم من خلال توفير المأكل والملبس وخدمات التعافي الجسدي والنفسي والتوعية الصحية والارشادية والمساعدة القانونية للمستفيدة والسعي لحل مشكلاتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمستفيدات من خلال تدريبهن وتنمية مهاراتهن واستثمار طاقاتهن للتكيف مع المجتمع مهنيًا وثقافيًا.

ويشارك في إفتتاح المركز ممثل عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر والوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمصر والاستاذة هند محمد أحمد نائب محافظ الجيزة، والمستشار محمد خلف من مكتب النائب العام، واللواء هشام يحي ناصر مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان.
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الكلمات المفتاحية

المراة المعنفة التضامن 6 اكتوبر

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