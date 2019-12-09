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المشدد 6 سنوات لبائع بمحل ملابس لاتجاره في الهيروين ببولاق الدكرور

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:55 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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قررت الدائرة 18 المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمعاقبة بائع في محل ملابس بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه في القضية 17130 لسنة 2019 جنايات بولاق الدكرور بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

صدر القرار برئاسة المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسينى ومحمد أحمد سالمان وأمانة سر محمد عوض محمد وأيمن محمد عثمان.

وتضمن أمر إحالة المتهم سعدالدين صبحي بائع في محل ملابس 34 سنة إلى محكمة الجنايات لحيازته جوهر " الهيروين" غير المصرح له قانونا، ومبلغ مالي وهاتفان محمولان وميزان حساس، وبمواجهته اقر بالمضبوطات بقصد الاتجار بها والمبلغ المالى حصيلة بيعه الغير مشروع والهواتف لترويج تجارته الأثمة.

وجاء في تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن علبة معدنية بداخلها 34 لفلفة ورقية بداخل كل منها مسحوق بيج اللون وزنت حجم اللفافات بمحتوياتها (عشر جرامات وثمانون سنتيجرام) وثبت أن المسحوق يحتوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وميزان رقمي ثبت أن غسالته تحتوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
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