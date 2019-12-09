خبير اقتصادي: يعد كفاءة أداء المالية العامة أبرز محددات البيان التمهيدي للميزانية





صرح الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور عبد الرحمن العبد اللطيف، اليوم الإثنين، بأن كفاءة أداء المالية العامة، يعد أبرز محددات البيان التمهيدي للميزانية الصادر عن وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية.





وقال الدكتور عبد الرحمن العبد اللطيف ، إن "كفاءة أداء المالية العامة أدى إلى تحسين أداء الاقتصاد من دون حدوث أي تأثير على الخطط والمشاريع الاقتصادية التي تتبناها حكومة المملكة، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط الذي يواجه العالم"، وذلك خلال لقائه على قناة "الإخبارية" .





وأضاف الخبير الاقتصادي، إن "الإيرادات الناتجة عن التحسن الاقتصادي، ساهمت في تغطية الفارق الناتج عن انخفاض أسعار النفط"، مشيرًا إلى أن المملكة تشهد تطورًا في تبنِّي قيم الشفافية والإفصاح من خلال الميزانية العامة، الأمر الذي يعد مؤشرًا إيجابيًّا؛ حيث أثر تسريع وتيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل إيجابي على الميزانية.





هذا وقال الخبير الاقتصادي أحمد السالم، خلال لقاء على قناة "الإخبارية"، إن الإيرادات غير النفطية في ازدياد في ظل هبوط أسعار النفط؛ حيث تواصل نموها عامًا تلو آخر وستكون في عام 2023م وفق المعدلات المستهدفة.





وكانت وزارة المالية، قد قدرت خلال إعلان الميزانية التمهيدية، أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال؛ لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي.





وتنخفض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7% (28 مليار ريال) عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخيًّا للمملكة التي قدرت إيرادات 2020 بقيمة 833 مليار ريال؛ حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة 9.2% (84 مليار ريال)، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال.





وقدرت السعودية عجزًا بنحو 187 مليار ريال في عام 2020، وهو أعلى بنسبة 42.7% (56 مليار ريال) عن المتوقع تحقيقه في 2019، والمتوقع بلوغه 131 مليار ريال.



