Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبير اقتصادي: يعد كفاءة أداء المالية العامة أبرز محددات البيان التمهيدي للميزانية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

صرح الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور عبد الرحمن العبد اللطيف، اليوم الإثنين، بأن كفاءة أداء المالية العامة، يعد أبرز محددات البيان التمهيدي للميزانية الصادر عن وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور عبد الرحمن العبد اللطيف، إن "كفاءة أداء المالية العامة أدى إلى تحسين أداء الاقتصاد من دون حدوث أي تأثير على الخطط والمشاريع الاقتصادية التي تتبناها حكومة المملكة، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط الذي يواجه العالم"، وذلك خلال لقائه على قناة "الإخبارية".

وأضاف الخبير الاقتصادي، إن "الإيرادات الناتجة عن التحسن الاقتصادي، ساهمت في تغطية الفارق الناتج عن انخفاض أسعار النفط"، مشيرًا إلى أن المملكة تشهد تطورًا في تبنِّي قيم الشفافية والإفصاح من خلال الميزانية العامة، الأمر الذي يعد مؤشرًا إيجابيًّا؛ حيث أثر تسريع وتيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل إيجابي على الميزانية.

هذا وقال الخبير الاقتصادي أحمد السالم، خلال لقاء على قناة "الإخبارية"، إن الإيرادات غير النفطية في ازدياد في ظل هبوط أسعار النفط؛ حيث تواصل نموها عامًا تلو آخر  وستكون في عام 2023م وفق المعدلات المستهدفة. 

وكانت وزارة المالية، قد قدرت خلال إعلان الميزانية التمهيدية، أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020، نحو 1.02 تريليون ريال؛ لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي.

وتنخفض النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 2.7% (28 مليار ريال) عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخيًّا للمملكة التي قدرت إيرادات 2020 بقيمة 833 مليار ريال؛ حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة 9.2% (84 مليار ريال)، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال.

وقدرت السعودية عجزًا بنحو 187 مليار ريال في عام 2020، وهو أعلى بنسبة 42.7% (56 مليار ريال) عن المتوقع تحقيقه في 2019، والمتوقع بلوغه 131 مليار ريال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

خبير اقتصادي المالية البيان التمهيدي

أخبار تهمك

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ يوم

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ أقل من ساعتين

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 23 ساعة

انضمام كهربا للأهلي يزلزل عرش النجوم الثلاثة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

منذ أقل من ساعة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ حوالي 3 ساعات

نبأ سار للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

المالية: 7% ارتفاعًا متوقعًا لنفقات ميزانية عام 2019

ماب نيوز – السعودية | "المالية": 978 مليار ريال إيرادات تقديرية لميزانية العام المقبل

الجدعان: الإيرادات المقدّرة لميزانية 2019 تبلغ نحو 978 مليار ريال

تجاوزت تريليون و100 مليار ريال.. السعودية تعتمد أكبر ميزانية في تاريخها

بالأرقام.. وزير المالية يعلن التفاصيل الكاملة لميزانية 2019

ميزانية المملكة تصل إلى 833 مليار ريال إيرادات وتريليون و20 مليار نفقات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:40 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

02:01 م

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

02:56 م

الأهلي يتراجع والزمالك يتقدم وبيراميدز في مكانه بالتصنيف العالمي للأندية

04:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status