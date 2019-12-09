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"الصحفيين" تفتح تحقيقًا في ضياع دفتري شيكات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:51 م
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن بدء لجنة التحقيق المنصوص عليها في القرارين الإداريين 68 و69 عملها على الفور؛ وذلك للتحقيق في ضياع دفتري شيكات خاصين بالنقابة.


وقال "رشوان" إنه سيتم إطلاع وإشراك مفوض الجهاز المركزي للمحاسبات على مجريات التحقيق ونتائجه فور حضوره النقابة، مؤكدًا أن اللجنة تُنهي تقريرها الكامل حول الواقعة، ويقدم للنقيب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، سواء إدارية أو قانونية، بحد أقصى في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019.


وأضاف نقيب الصحفيين أن اللجنة تقوم بعملها داخل مكتبه، وتستدعي من ترى للاستماع لأقواله.

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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين ضياع شيكات نقابة الصحفيين ضياء رشوان الفجر

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