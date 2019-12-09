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انضمام كهربا للأهلي يزلزل عرش النجوم الثلاثة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:47 م
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كهربا
كهربا
علي شحاتة
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أقترب اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي أفيس البرتغالي والزمالك، من الانتقال الى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأتم اللاعب اتفاقه النهائي مع المارد الأحمر .

ويمثل إنضمام كهربا للأهلي تهديد لبعض اللاعبين فيما يتعلق بالمنافسة على المشاركة في مركز الجناح، ويستعرض التقرير التالي أبرز النجوم المهددة من المشاركة بشكل أساسي في حال إتمام التعاقد مع "كهربا":-

جيرالدو
أصبح الأنجولي جيرالدو جناح الفريق الأول بالنادي الأهلي مهدد من الاستبعاد من القائمة الرئسية للفريق الأحمر، وذلك بسبب عدم اقتناع السويسري فايلر بقدرات اللاعب الذي أنضم منذ يناير الماضي، ومن ناحية أخرى تدرس لجنة الكرة إعارة اللاعب في يناير والاستفادة من مركزه كلاعب أجنبي في ضم مهاجم خلال قترة الانتقالات القادمة.

حسين الشحات
على الرغم من المستوى الكبير الذي يقدمه حسين الشحات منذ بداية الموسم مع النادي الأهلي إلا أن وجود محمود عبدالمنعم كهربا من المتوقع أن يجعل هناك منافسة في هذا المركز لحجز رمضان صبحي مقعده كأساسي في خطة السويسري رينيه فايلر.

أحمد الشيخ
يبدو أن إنضمام كهربا للأهلي سيعجل برحيل أحمد الشيخ في يناير من القلعة الحمراء وذلك بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع الفريق وعدم إعتماد فايلر عليه خلال الفترة الماضية.

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كهربا تعاقد كهربا مع الاهلي

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