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كوكاكولا يتعادل مع سيراميكا في الممتاز "ب"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:51 م
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سيراميكا
سيراميكا
نورهان فضل
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كوكاكولا يتعادل مع سيراميكا في الممتاز "ب"


انتهت مباراة كوكاكولا وسيراميكا، اليوم الإثنين، على استاد الشرطة بالعباسية، بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري القسم الثاني.

تشكيل الفريقان

بدأ ممدوح عبدالحي، المدير الفني لفريق كوكاكولا، المباراة بالتشكيل التالي:

"محمد علي، كريم عرفات، معتز نجيب، مصطفى عبدالوهاب، إسلام كمونة، أحمد بندق، أحمد حسن، كريم حلاوة، أكرم عبدربه، محمود أحمد، اريك".

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عمرو عبدالمجيد، حمد صالح، إيهاب عبدالمقصود، محمود عرفات، محمد عبدالموجود، محمود عيد، محمد ناجي جدو.

وكما دخل هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسه المرمى.محمود شكري
خط الدفاع.خالد الحسيني.محمد جمال.محمود صقر.محمد شيكا.
خط الوسط.عاشور الادهم.عبد الله بيكا.حسني زكي
خط الهجوم.شادي حسين.حماده ناصر.احمد غنيم.

الشوط الأول

شهدت بداية المباراة حصول الثنائي أحمد بندق لاعب كوكاكولا و خالد أحمد لاعب سيراميكا على إنذار بعد مشادة بينهما في الدقيقة 8 .

وسجل شادي حسين الهدف الاول لسيراميكا من عرضية في الدقيقة 25 من عمر المباراة

وأهدر أحمد بندق لاعب كوكاكولا، هدف محقق من عرضية اللاعب كريم حلاوة في الدقيقة 37 من عمر المباراة .

وتعرض محمود شكري حارس سيراميكا، للإصابة بعد تدخل كريم حلاوة معه، وإستدعاء الإسعاف، ولكن تم معالجته في أرض الملعب .

الشوط الثاني

بعد مرور 10 دقائق، من الشوط الثاني، دفع هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا، باللاعب وليد حسن بدلاً من محمد ناصر .

كما دفع ممدوح عبدالحي، المدير الفني لكوكاكولا، باللاعب محمد ناجي جدو بدلاً من اللاعب أكرم عبدربه.

وجاء التبديل الثاني لفريق سيراميكا بخروج اللاعب شادي حسين صاحب الهدف الاول ونزول اللاعب محمد سليمان، نظراً لإصابته .

وشهدت الدقيقة 20 إهدار اللاعب أحمد حسن ركلة جزاء لفريق

ونجح أحمد بندق في تسجيل الهدف الاول لفريق كوكاكولا من عرضية اللاعب كريم حلاوة في الدقيقة 23 .

كما تم طرد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا بعد اعتراضه على قرارات حكم المباراة.

وكما يأتي التبديل الثاني لفريق كوكاكولا بنزول اللاعب محمود عرفات بدلاً من أحمد حسن في 30.

وجاء التبديل الأخير لفريق سيراميكا بخروج اللاعب عبدالله بيكا ونزول ضياء محمد في الدقيقة 40 .

وحصل محمد ناجي جدو لاعب كوكاكولا، على إنذار لإعتراضه على قرارات الحكم .

التعادل رفع رصيد سيراميكا إلى 17 نقطة بالمركز الأول، وفع رصيد كوكاكولا إلى 9 نقاط بالمكرز الثامن.

وأدار المباراة الحكم وائل فرحان، محمد مجدي، محمد عبد العظيم، وحكم رابع صالح عبدالعاطي.


المجموعة الثانية

1- سيراميكا 17 نقطة
2- القناة 12 نقطة
3- جمهورية شبين 11 نقطة
4- منتخب السويس 11 نقطة
5- النجوم 9 نقاط
6- النصر 9 نقاط
7- الداخلية 9 نقاط
8- كوكاكولا 9 نقاط
9- بتروجت 8 نقاط
10- المريخ 4 نقاط
11- الزرقا نقطتين
12- الترسانة نقطتين
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الكلمات المفتاحية

مظاليم سيراميكا القسم الثاني

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