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إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بكرموز

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:49 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت منطقة كرموز غربي محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، حدوث حريق هائل في شقة بشارع حارة السلطنة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

تلقت غرفة عمليات حي غرب برئاسة اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، بلاغًا بحدوث حريق بشقة حارة السلطنة امام قهوة الفلاح.

وعلى الفور تم تكليف فنى الإدارة الهندسية والنبطشى المتواجد بالحى بالتوجه لموقع البلاغ، وقد تبين حدوث حريق بشقة بحارة السلطنة امام قهوة الفلاح وتم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

بالمعانية على الطبيعة تبين ان العقار رقم 47و 49 بحارة السلطنة دور ارضى بالاضافة لعدد 11 دور علوي، والحريق بشقة بالدور الخامس امام السلم، نتج عن الحريق إصابة 5 اشخاص وتم نقلهم الى مستشفى راس التين ومستشفى الميري ومستشفى الجمهورية.

تحرر محضر بقسم شرطة كرموز رقم 5900 لسنة 2019 إداري.
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