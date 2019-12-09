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"مواجهة الضغوط النفسية والانتحار".. ورشة عمل بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم (صور)

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:48 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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نظمت وحدة الصحة النفسية بالكلية التربية للطفولة المبكرة، بجامعة الفيوم، ورشة عمل بعنوان "مواجهة الضغوط النفسية والانتحار" اليوم الإثنين، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور صفاء أحمد محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة.

حاضرت خلالها الدكتورة شيماء فكرى مدير وحدة الصحة النفسية بالكلية بحضور عدد من طالبات الكلية.

أشارت الدكتورة شيماء فكرى إلى الضغوط النفسية التى تواجه الشباب فى مجتمعنا وكيفية مواجهتها والتغلب عليها وما هى الآثار النفسية المترتبة عليها.

وأضافت أن الجميع يفعل أشياء ليحصل على نتائج ولكن الخوف من النتائج يؤدى إلى الفشل وخلق صورة غير حقيقية عن النتائج المتوقعة موجهة الطالبات بعدم ترك مساحة للطاقة السلبية وذلك بسبب كثرة المشاكل والضغوط والعمل على تحويلها إلى طاقة إيجابية واستثمارها فى مواجهة الضغوط مما يؤدى بدورة إلى الصلابة النفسية وبناء الإرادة وتحويل الألم إلى أمل وحلم يمكن تحقيقه.

"مواجهة الضغوط النفسية والانتحار".. ورشة عمل بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم (صور)
"مواجهة الضغوط النفسية والانتحار".. ورشة عمل بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم (صور)
"مواجهة الضغوط النفسية والانتحار".. ورشة عمل بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم (صور)
"مواجهة الضغوط النفسية والانتحار".. ورشة عمل بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم (صور)
"مواجهة الضغوط النفسية والانتحار".. ورشة عمل بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم (صور)
"مواجهة الضغوط النفسية والانتحار".. ورشة عمل بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم (صور)
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