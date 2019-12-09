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تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "مذبحة مركز كرداسة" لـ 29 يناير

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:45 م
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المستشار محمد شرين فهمي
المستشار محمد شرين فهمي
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل إعادة محاكمة عمرو صلاح المتهم رقم 76 بأمر الإحالة في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة" وذلك لجلسة 29 يناير المقبل لضم أوراق القضية الأصلية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كل من المستشار عصام أبو العلا والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

وجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين عددا من التهم بينها القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين فى القسم، والسرقة.
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