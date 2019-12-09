تحت رئاسة الملك سلمان.. جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإقرار ميزانية 2020





تحت رئاسة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441/ 1442هـ (2020م).





و قدرت وزارة المالية أن تبلغ نفقات موازنة العام المقبل 2020 ، نحو 1.02 تريليون ريال؛ لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة العربية السعودية، بعد ميزانية عام 2019 المتوقع بلوغها 1.05 تريليون ريال، بما يدعم النمو الاقتصادي.





وتنخفض النفقات المقدرة لعام 2020، بنسبة 2.7% (28 مليار ريال) عن توقعات ميزانية 2019، البالغة 1.05 تريليون ريال، التي تعد الأضخم تاريخيًا للمملكة.





وقدرت السعودية إيرادات 2020 بقيمة 833 مليار ريال؛ حيث تقل عن الإيرادات المتوقعة لعام 2019 بنسبة 9.2% (84 مليار ريال)، المتوقع بلوغها 917 مليار ريال.





وقدرت المملكة عجزًا بنحو 187 مليار ريال في عام 2020، وهو أعلى بنسبة 42.7% (56 مليار ريال) عن المتوقع تحقيقه في 2019، والمتوقع بلوغه 131 مليار ريال.





مجلس الوزراء السعودي هو المجلس الأعلى للحكم بالمملكة العربية السعودية، ورئيسه هو الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأعضائه معينون من قبل الملك لتولي مناصب مهمة من الدولة، وينعقد أسبوعيا في العاصمة الرياض.

