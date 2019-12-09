جميلة عوض نجمة البوستر الرئيسي لـ"بنات ثانوي"

بدأت شركة السبكي للإنتاج السينمائي، الترويج للفيلم الجديد "بنات ثانوي"، والذي تقوم ببطولته الفنانة جميلة عوض.

تصدرت جميلة البوستر الدعائي الأول، حيث ظهرت صورتها عليه من شخصيتها في الفيلم، والتي حملت اسم "سالي محمد".

فيلم "بنات ثانوي" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وتقدم جميلة خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث تجسد شخصية فتاة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.

"بنات ثانوي" تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

الفيلم من بطولة جميلة عوض، ومحمد الشرنوبي، ومي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، وهنادي مهنا، وتامر هاشم ومن إنتاج أحمد السبكي.