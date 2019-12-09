عاجل.. "السيسي" يستقبل وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السيد بريدراج بوسكوفيتش، وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة وزير دفاع الجبل الأسود إلى مصر، والتي تعد الأولى من نوعها، طالباً نقل تحياته لرئيس جمهورية الجبل الأسود، ومؤكداً حرص مصر على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتطلع لأن تدشن الزيارة الحالية لمسئول الجبل الأسود علاقات تعاون مثمرة بين البلدين في مجال التعاون العسكري.





من جانبه؛ نقل السيد "بوسكوفيتش" تحيات رئيس جمهورية الجبل الأسود للرئيس، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع مصر، لا سيما في ظل دورها المحوري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، ونجاحها تحت قيادة الرئيس في أن تصبح نموذجاً ملهماً يحتذي به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات، رغم ما تفرضه تلك الأزمات من تحديات وتداعيات مختلفة لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.



