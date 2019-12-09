قريبا.. مايكروسوفت لن تدعم تطبيقات أوفيس على هواتف نظام ويندوز

أعلنت شركة مايكروسوفت عن توقف دعمها نهائيًا لتطبيقات حزمة أوفيس على الهواتف الذي تعمل بنظام ويندوز 10، وذلك مع حلول 2021، تحديدًا 12 يناير.





ويأتي ذلك بعدما أعلنت الشركة في بداية العام عن توقف دعم النظام على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام ويندوز 10 بنهاية 2019، وبذلك فلن يتمكن المستخدمين من الحصول على تحديثات حماية أو اصلاح مشاكل وغيرها مع بداية العام 2021.





وبطبيعة الحال، يشمل هذا القرار تطبيقات مايكروسوفت وورد، إكسل، بوربوينت، وون نوت، بجانب باقي الأدوات والتطبيقات الموجودة في الحزمة.





وقالت مايكروسوفت في إعلانها بإن المستخدمين عليهم التحول إلى تطبيقات أوفيس على نظامي تشغيل أندرويد و iOS في حال أرادوا التمتع بالتطبيقات على هواتفهم، خاصة وأن التحديثات الأمنية ستتوقف على الهواتف التي تعمل بنظام ويندوز 10.



