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للمرة الأولى.. قوات روسية تدخل معقلا سابقا لداعش في الرقة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:19 م
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بوابة الفجر
وكالات
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دخل الجيش الروسي، اليوم الإثنين، معقلا سابقا لتنظيم داعش الإرهابي في شمالي سورية، للمرة الأولى، بعد انسحاب القوات الأمريكية. 

وكانت قوات الأكراد المدعومة من الولايات المتحدة قد حررت المدينة، الرقة، من قبضة داعش قبل عامين، في أكتوبر2017.

وفي الأشهر الماضية، سحبت الولايات المتحدة قواتها من سورية.

وذكرت شبكة "زفيزدا" التليفزيونية الإخبارية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أنه "للمرة الأولى دخلت القوات العسكرية الروسية المدينة، التي دمرتها تقريبا هجمات التحالف الذي تقوده واشنطن".

وأفاد التقرير بأنه تم تقديم مساعدات إنسانية لسكان الرقة، وبأن هذا سوف يكون إجراء منتظما.

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الكلمات المفتاحية

معقل سوريا تنظيم داعش الارهابي المرة الأولى القوات الروسية الرقة

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