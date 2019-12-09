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المدير التنفيذي لمهرجان جرش يلتقي إيناس عبدالدايم لبحث فعاليات دورته القادمة الـ35

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:20 م
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المدير التنفيذي لمهرجان جرش يلتقي إيناس عبدالدايم
المدير التنفيذي لمهرجان جرش يلتقي إيناس عبدالدايم
أحمد رمضان متولي
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التقى المدير التنفيذي لمهرجان جرش ايمن سماوي صباح اليوم الاثنين 9 /12/2019  بمعالي وزيرة وزير الثقافة إيناس عبد الدايم بالعاصمة المصرية القاهرة، ويأتي هذا اللقاء في سياق استكمال الترتيبات المتعلقة بفعاليات مهرجان جرش في دورته القادمة 35، كما تم مناقشة الإطار الاستراتيجي الجديد الهادف للتعاون المثمر مع وزارة الثقافة المصرية، والتي من شأنها إبراز القيمة التاريخية للحركة الثقافية التي تسعى أدارة المهرجان إلى أبرازها في كافة الفعاليات، وشدد سماوي خلال اللقاء على الدور الثقافي الذي يضطلع به البلدان وأهمية تطوير هذا الدور وإبرازه كقيمة تاريخية مشتركة بين الأردن وجمهورية مصر العربية.

 

وخلص اللقاء على أن يكون لمصر مشاركة نوعية في فعاليات مهرجان جرش في العام 2020 من خلال مشاركة فرقة أوبرا عايدة من "دار الأوبرا المصرية" بالإضافة إلى تقديم العروض الموسيقية لكبار الفنانين منهم عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وشادية ونجاة الصغيرة ومحمد عبد الوهاب وغيرهم ، كما تم الاتفاق على مصاحبة أصوات مصرية للفرقة بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة .

 

وفي نهاية اللقاء أعرب المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون السيد ايمن سماوي عن سروره بهذا التعاون المثمر بين الأردن ومصر ليختتم اللقاء بترحيب معالي الوزيرة ايناس عبدالديم بالمدير التنفيذي لمهرجان جرش مؤكدة على ان مصر سيكون لها حضورا فاعلا في مهرجان جرش القادم.

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