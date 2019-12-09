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نبأ سار للزمالك قبل مواجهة بيراميدز
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:16 م
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الفجر الرياضي
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أنتظم عمر السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي بعدما خضع لتدريبات خاصة في مران أول أمس.
وتواجد السعيد في المران بشكل طبيعي مع بقية زملائه استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة والمقرر لها الخميس المقبل، وذلك بعد غيابه عن مباراة أول أغسطس التي فاز بها الأبيض بهدفين دون رد.
ويستضيف الزمالك نظيره بيراميدز في السابعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة من الدوري العام، حيث يحتل أبناء ديسابر المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، فيما يحتل الأبيض المركز الخامس برصيد 10 نقاط من 5 لقاءات.
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