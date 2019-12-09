نبأ سار للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

أنتظم عمر السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي بعدما خضع لتدريبات خاصة في مران أول أمس.

أنتظم عمر السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي بعدما خضع لتدريبات خاصة في مران أول أمس.