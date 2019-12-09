Advertisements
Advertisements
Advertisements

نبأ سار للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:16 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر الرياضي
Advertisements
أنتظم عمر السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي بعدما خضع لتدريبات خاصة في مران أول أمس.

وتواجد السعيد في المران بشكل طبيعي مع بقية زملائه استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة والمقرر لها الخميس المقبل، وذلك بعد غيابه عن مباراة أول أغسطس التي فاز بها الأبيض بهدفين دون رد.

ويستضيف الزمالك نظيره بيراميدز في السابعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة من الدوري العام، حيث يحتل أبناء ديسابر المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، فيما يحتل الأبيض المركز الخامس برصيد 10 نقاط من 5 لقاءات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارايات اليوم مبارايات الدوري المصري مباراة أول أغسطس الزمالك وبيراميدز الدوري المصري

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 22 ساعة

نبأ سار للزمالك قبل مواجهة بيراميدز

منذ ثلث ساعة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل- ميسي خارج قائمة برشلونة لموقعة إنتر ميلان غدًا

منذ ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ أقل من ساعتين

احمد سامي لـ"الفجر الرياضي" : الأهلي والزمالك لن يتأهلا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

جروس يضع خطة إيقاف "كينو"

حقيقة انتقال "عبد الشافي" إلى بيراميدز

عاجل.. مفاجأة جديدة من بيراميدز أمام الزمالك في موقعة الخميس

الزمالك لا يسقط أمام بيراميدز (تقرير)

الترجي التونسي ينفي التعاقد مع ميدو

علي وساسي وعلاء هدافو مباريات الزمالك وبيراميدز

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:40 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

02:56 م

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

02:01 م

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status