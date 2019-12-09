مهند الدسوقي لـ"الفجر الفني": انتهيت من تصوير "٢ مكالمة فائتة".. واعتمدت على الوجوه الصاعدة

صرح المخرج مهند الدسوقي أنه انتهي من تصوير فيلمه الجديد "٢ مكالمة فائتة"، مضيفاً أنه يستعد للمشاركة به فى مهرجانات دولية ومحلية.

وأضاف "الدسوقي" في تصريحات لـ"الفجر الفني" أن الفيلم يتحدث عن واقع الشارع من جميع الفئات العمرية، وجميع الإسقاطات التى يقع فيها المجتمع المصري.

وأوضح المخرج مهند الدسوقي أن الفيلم اعتمد على الوجوه الصاعدة وهم "مهند دسوقي، محمد محسن، آمال محمد، ندي محمد وغيرهم من الوجوه الجديدة".

يذكر أن مهند الدسوقي يشارك فى فيلم "أشباح أوروبا" كمساعد مخرج، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي مليء بمشاهدة المغامرات والاكشن.

"أشباح أوروبا" من بطولة كلا "هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفي خاطر، أروي جودة، بيومي فؤاد، أحمد داود"، وتأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومساعد مخرج مهند دسوقي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

ويشار إلى أن آخر أعمال المخرج مهند الدسوقي فيلم "البيت القديم"، للفنانة هالة فاخر وشاركها في بطولته كل من فايق عزب ويوسف المدني وهند نعمان وسيف عرفان واياد سعده ومهند الدسوقي، والفيلم من نوعية الأفلام القصيرة وتدور أحداثه حول المرض النفسي.