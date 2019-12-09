"العدل للدراسات الاقتصادية": مصر ضمن الـ 10 مراكز الأولى بمؤشر التجارة الإلكترونية خلال 5 سنوات

قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن تقدم مركز مصر في مؤشر التجارة الإلكترونية، الذي يقيس مدى جاهزية الدول حول العالم اقتصاديًا للاستفادة من التسوق عبر الانترنت.



وأوضح "عادل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن معيار التقدم الآن حسب تقارير الأمم المتحدة هو مدى قدرة الدول على مواكبة الثورة المعلوماتية وحتمية تطبيقها، موضحًا أن تقدم مصر من المركز 113 خلال عام 2018، للمركز 102 خلال عام 2019 دليل على نجاح الدولة والحكومة المصرية في تطبيق المقومات الأساسية للتقدم في التجارة الإلكترونية، ومؤشر جيد على أن مصر ستشهد مزيد من التقدم خلال السنوات القادمة، وأن تكون ضمن الـ 10 مراكز الأولى خلال 5 سنوات.



وتابع مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية لديها بنية أساسية قوية تساعد على المزيد من معاملات التجارة الإلكترونية وأصبح هناك بيئة تشريعية وحماية لخصوصية العاملين في التجارة الإلكترونية، منوهًا إلى أن الدولة متجه لسن مجموعة من التشريعات تضمن سرية معلومات والحسابات البنكية للمتعاملين، منوهة إلى أن الرئيس السيسي، أعلن أن الدولة المصرية في اتجاهها لمنافسة كبرى منصات التجارة الإلكترونية عالميًا.

