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مفاجأة السورية سماح وهبة لجمهورها المصري قريبًا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:06 م
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السورية سماح وهبة
السورية سماح وهبة
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أعلنت الإعلامية السورية سماح وهبة، تعاقدها مع قناة مصرية لتقديم برنامج عن الجمال والموضة، يقدم يوميًا عبر شاشتها في الخريطة البرامجية الجديدة للقناة، والمقرر انطلاقها يناير 2020.

 

البرنامج ستكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جلسة تصوير لتسجيل برومو البرنامج بالإضافة إلى أهم ضيوف البرنامج من مصممين أزياء وخبراء موضة وتجميل.

 

معروف أن سماح وهبة، هي إعلامية سورية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة دمشق، وبدأت العمل في مجال الاذاعي ثم انتقلت إلى التلفزيون من خلال تلفزيون ART الرياضية كمذيعة برامج الرياضية والملاعب لمدة ٣ سنوات، وانتقلت بعدها إلى دبي لتعمل مذيعة في مجال الاقتصاد وتنقلت بين عدة قنوات مثل تلفزيون الدولية وتلفزيون دبي ومن ثم انتقلت الى برامج التسويق من خلال قناة سيتروس منذ عام 2009.

 

كما عملت سماح في دبلجة المسلسلات التركية وتضع صوتها على العديد من البرامج الوثائقية والإعلانات بفضل صوتها المميز، بالإضافة إلى عملها مع عدة مجلات عربية شهيرة.

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