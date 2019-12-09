Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل لقاء بابا الفاتيكان بأعضاء منظمة فرصة في الحياة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 04:05 م
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
استقبل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأثنين في الفاتيكان أعضاء منظمة A Chance in Life أو "فرصة في الحياة".

ووجه البابا لضيوفه خطابًا أشار فيه إلى أن هذه المنظمة أبصرت النور بحدس من المطران John Patrick Carroll-Abbing ونمت على مر السنوات وصارت اليوم قادرة على دعم سلسلة من المبادرات التربوية التي تعود بالفائدة على آلاف الفتيان والفتيات في إيطاليا، بوليفيا، كولومبيا، غواتيمالا وبيرو. وأوضح فرنسيس أن تلك المبادرات تقدم للأطفال وللمراهقين الذين يعيشون في أوضاع من الهشاشة إمكانية تخطي الصعوبات وتحقيق المشروع الذي شاءه الله لكل واحد منهم.

وبعدها ذكّر البابا بأن المبادرة الأولى والتي شاءها المؤسس كانت "العمل الوطني: مدينة الفتيان"، وأكد فرنسيس أنه بفضل المنتسبين إلى المنظمة والداعمين لها، باتت هذه المبادرة تتمتع اليوم بتقليد عريق في مجال الالتزام لصالح القاصرين الذين يعشون أوضاعًا من الهشاشة والعوز، وذلك بفضل نهج تربوي يرتكز إلى مبدأ الحكم الذاتي. وهذا العمل يسعى اليوم إلى مزيد من التجدد في إطار الحفاظ على المواهب الأساسية، كي يكون أكثر فعالية في عالم تُطرح فيه اليوم تحديات تربوية أيضا في القطاع التربوي.

لم تخل كلمة البابا إلى أعضاء منظمة "فرصة في الحياة" من التعبير عن تقديره لمساعي المنظمة الهادفة إلى التجدد في ضوء الرسالة العامة "كن مسبحًا" في إطار احترام بيئة إيكولوجية متكاملة يتمثّل هدفها في تحقيق نمو البشرية والخليقة على حد سواء. من هذا المنطلق – مضى البابا إلى القول -  لا بد أن تُربى الأجيال الجديدة على مواطنة ناشطة ومساهِمة، تضع الكائن البشري والعناية بالبيئة في المحور. وشدد فرنسيس أيضا على ضرورة أن يتعاون التطور التكنولوجي من أجل التوصل إلى هذه الغايات، والأجيال الفتية يمكنها أن تحققها إذا ما كانت تتمتع بالحوافز اللازمة، وذلك لأنها وُلدت ونمت في هذا السياق التكنولوجي.

في الختام شكر البابا ضيوفه على اهتمامهم بالأخوة والأخوات الصغار. وسأل الله أن يكافئ التزامهم الشغوف، وينير على الدوام مسيرة الأخوة هذه، ثم طلب فرنسيس من الرب أن يبارك أعضاء منظمة "فرصة في الحياة" وعائلاتهم ولم ينسَ أن يسألهم أن يصلوا من أجله.
Advertisements

أخبار تهمك

سر عقوبة الأهلي لربيعة وتجاهل أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة .. كهربا في الأهلي خلال ساعات

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول الراحلين

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة.. إصابة خطيرة تضرب لاعب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- ميسي خارج قائمة برشلونة لموقعة إنتر ميلان غدًا

منذ ساعة

احمد سامي لـ"الفجر الرياضي" : الأهلي والزمالك لن يتأهلا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعرف على أسباب الحكم الصادر ضد المقاول محمد علي بتهمة التهرب الضريبي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الزمالك يفاجئ جماهير بعودة نجمه السابق

منذ حوالي 23 ساعة

فايلر يستغني عن مهاجم الأهلي "الكسول"

منذ ساعتين و 5 دقيقة

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على تفاصيل تعاقد الأهلي مع مهاجم الفريق الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن ملف سد النهضة

منذ يوم

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:40 م

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

02:18 م

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

02:56 م

سر انقلاب رينيه فايلر على صالح جمعة

02:01 م

عاجل.. مشادة بين مدافع الأهلي وسيد عبد الحفيظ في التدريب

11:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status