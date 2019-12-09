"اقرأ" ترعى معرض جدة الدولي الخامس للكتاب

ــ دورات تدريب مجانية وتجارب أداء أمام الكاميرا وتقارير يومية عن أهم الفعاليات

حالة من الاستنفار والاستعدادات الضخمة تشهدها قناة اقرأ حاليا على المستوى الفني والإعلامي كــ راعً تلفزيوني للنسخة الخامسة من "معرض جدة الدولي للكتاب" الذي ينطلق في الفترة من 11 ــــ 21 ديسمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 400 دار عرض من 40 دولة.

حيث تتواجد قنوات اقرأ الفضائية هذا العام في 3 مواقع داخل المعرض من خلال الجناح الخاص بالدورات التدريبية المجانية التي تقيمها اقرأ لتزويد الراغبين بالخبرات الإعلامية والفنية، وجناح تجارب الأداء التليفزيوني، والمنصة المميزة وسط المعرض، كما جندت "اقرأ" فريق متخصص طوال أيام المعرض للإجابة على تساؤلات جميع الزوار.

كما تقدم اقرأ هذا العام تغطية شاملة للعديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض، منها رسالة يومية تلفزيونية عن المعرض واحداثه اليومية، وتقارير نوعية تتحدث عن قصص لها علاقة بالمعرض والكتب، وبرنامج "كاتب وكتاب" الذي يتحدث عن سيرة بعض الكتاب المشاركين في المعرض.